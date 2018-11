Facebook

Trebo, Junghans, Hannes Gailer, Meder und Fromme-Knoch mit Damian und Stan © assam/Wietersdorfer

Vor 59 Jahren wurde in Moosburg das SOS Kinderdorf eröffnet. Partner der ersten Stunde ist die Kärntner Wietersdorfer Gruppe (WIG), die die Kinderhilfs-Organisation seither unterstützt. Das Familienunternehmen war auch maßgeblich an der Errichtung des Haus Nummer 7 beteiligt, das heute "Wietersdorfer Haus" heißt und in dem seither 70 Kinder ein liebevolles Zuhause fanden. In den vergangenen 59 Jahren wuchsen in dem Haus 70 Kinder auf. Inzwischen ist das Gebäude in die Jahre gekommen und muss generalsaniert werden.