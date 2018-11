Kleine Zeitung +

Klagenfurt Junges Pärchen verkaufte Heroin im Wert von 300.000 Euro

Zwei Kroaten verkauften in Klagenfurt Heroin in züchteten Cannabis. Mit dem Drogenhandel verdienten sie in wenigen Monaten rund 300.000 Euro. Das Geld wurde zum Großteil verspielt.