Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor einem Jahr nahm da Jägerbataillon 25 erfolgreich bei einer Großübung in Deutschland teil. Heuer ist die 7. Jägerbrigade am Zug © Bundesheer

Das Bundesheer zieht für einige Tage in Kärnten die Grenzen neu. "Wir inszenieren einen fiktiven Konflikt zwischen Staaten und Ethnien", sagt Chefplaner Major Georg Pilz. "Unsere Soldaten sind dabei Teil einer internationalen Friedenstruppe, die weitere Gewalt verhindern soll. Unsere Aufgabe heißt Stabilisierung und Wiederaufbau." Der Übungsraum erstreckt sich über die Bezirke Klagenfurt-Land, Völkermarkt, Wolfsberg und Murtal in der Steiermark. Die intensivste Übungstätigkeit findet am Truppenübungsplatz Glainach, im Raum St. Kanzian-Eberndorf-Edling sowie rund um die Stadt Wolfsberg statt.