Bei der Versteigerung vom Dorotheum sind auch Werke von Giselbert Hoke (1927 - 2015) vertreten. © Willi Rainer

Im Klagenfurter Dorotheum findet heute Nachmittag die zweite große Auktion in diesem Jahr statt. Über den Auktionstisch gehen zahlreiche Kärntner Werke. Etwa Action Paintings von Hans Staudacher, der 1975 an der Biennale in Sao Paolo teilgenommen hat. Werner Berg, der auch mit seinen Holzschnitten vertreten ist, steuert mit seinem „Nordmeerhafen“ das wertvollste Kunstwerk (20.000 Euro) bei. Zum selben Preis wird Arik Brauers „Unten am Flussufer“ versteigert. Ein Blickfang ist das Glas-Objekt „Recycled“ aus der Serie Venetian Heads (1996) von der Kärntner Pop-Art Künstlerin Kiki Kogelnik. Giselbert Hoke ist ebenfalls mit zwei Werken vertreten. Weitere Künstler: Hans Bischoffshausen, Manfred Bockelmann, Cornelius Kolig, Maria Lassnig u.v.a.