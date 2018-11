Rund 3000 Besucher stürmten die Matakustix-Show in Klagenfurt. Und bekamen dort einen schrägen musikalischen Mix serviert.

Matakustix begeisterten in Klagenfurt © (c) Weichselbraun Helmuth

Vor dem Eingang staute es sich ganz schön, mit diesem Andrang hatten wahrscheinlich nicht einmal die Musiker selbst gerechnet. Aber wenn die Kärntner Formation „Matakustix“ zu einer ihrer Shows rufen, dann kommen viele, sehr viele. Denn die von Matthias Ortner (Gitarre, Gesang) 2012 gegründete Band mit Christian Wrulich am Akkordeon und Michael Kraxner an der Trompete schafft es mittlerweile mühelos, ganze Hallen zu füllen. Rund 3000 Besucher wollten sich die „Matakustixs“ in der Klagenfurter Wörtherseehalle nicht entgehen lassen.