Soldatenfirmung: Nicht gefirmten Soldaten wird am Freitag die Möglichkeit geboten, das heilige Sakrament der Firmung während des Grundwehrdienstes nachzuholen. Auch Kinder von Heeresangehörigen können mitmachen.

Die Soldatenfirmung wird durch die katholische Militärpfarre des Militärkommandos Kärnten organisiert. © Archivfoto/Symbolfoto Arno Pusca/Bundesheer

Firmung einmal anders: Am Freitag wird Militärbischof Werner Freistetter in der Soldatenkirche in der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne rund 30 Soldaten und Kindern von Heeresangehörigen das heilige Sakrament der Firmung spenden. Diese Soldatenfirmung wird durch die katholische Militärpfarre des Militärkommandos Kärnten organisiert.