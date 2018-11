Facebook

Die verletzte Schülerin wurde ins Klinikum eingeliefert © Weichselbraun

Notarzteinsatz Dienstag am frühen Nachmittag bei der Steinernen Brücke in der Villacher Straße. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker aus Klagenfurt übersah beim Einbiegen vom Egger-Lienz-Weg in die Villacher Straße eine zwölf Jahre alte Schülerin, welche auf dem Zebrastreifen die Straße überquerte. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Eltern-Kind-Zentrum im Klinikum eingeliefert werden. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von unter 0,8 Promille.