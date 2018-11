Facebook

Mit dem Wärmebild-Hubschrauber wurde nach den Dieben gefahndet © KLZ/Koscher

Für filmreife Szenen sorgten am Montag gegen 9 Uhr Früh zwei Klagenfurter. Mit einem angemieteten Kleintransporter folgten die Männer dem Kastenwagen eines internationalen Paketdienstes, an dessen Steuer ein 44-jähriger Klagenfurter saß. In der Klagenfurter Straße in Völkermarkt stoppte der Paketzusteller, stieg aus, öffnete die Hecktüre und entnahm eines der rund 200 geladenen Pakete, um es dem Empfänger zu geben. Der Transporter blieb mit offener Türe und angestecktem Zündschlüssel stehen. Auf diesen Augenblick hatten die Diebe gewartet.