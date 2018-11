Bundespräsident verlieh am Dienstag an der Universität Klagenfurt Ehrenringe an die beiden Mathematiker Benjamin Hackl und Christian Niemetz.

Rektor Oliver Vitouch, Bundespräsident Alexander van der Bellen, die beiden Doktoren Hackl und Niemetz sowie Landeshauptmann Peter Kaiser © Weichselbraun Helmuth

Die zwei Mathematiker Benjamin Hackl und Christian Niemetz haben am Dienstag an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ihre "sub auspiciis"-Promotionen empfangen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen steckte ihnen die Ehrenringe "Sub auspiciis Praesidentis rei publicae" an. Rektor Oliver Vitouch würdigte die "strikt leistungsbezogene Auszeichnung" der Sub auspiciis-Promotion.