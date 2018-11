Schneefälle sorgten am Dienstag für Chaos auf den Kärntner Straßen. Die Südautobahn war nach Lkw-Unfällen bei Arnoldstein und Velden gesperrt. Weiterer Schnee ist nicht in Sicht.

Für Leo war der Schneefall nur ein kurzes Vergnügen. jetzt heißt es wieder warten © KLZ/Manuela Kalser

Der Schnee kam nicht überraschend, dennoch überraschte er am Dienstag wieder zahlreiche Autofahrer: Vor allem Lkw-Lenker aus Osteuropa waren auf die winterlichen Fahrbahnverhältnisse nicht vorbereitet.

Ohne Schneeketten wurden für sie kleine Steigung zum unüberwindbaren Hindernis und die Fahrt durch Kurven zum Risiko. Auf der Südautobahn (A2) bei Arnoldstein geriet ein Lkw ins Schleudern, kippte um und blockierte mehrere Fahrbahnen. Die A2 war in dem Bereich stundenlang gesperrt.

Nur einige Kilometer entfernt stand der Verkehr ebenfalls still: Zwischen Wernberg und Velden-West waren drei Lkw in einen Unfall verwickelt. Zuerst geriet ein Sattelzug ins Schleudern und kippte um.