14 Kärntner e5-Gemeinden erhalten am kommenden Dienstag Auszeichnungen. Die Gastgebergemeinde Weißenstein erreichte als Neueinsteiger gleich 4 von 5 möglichen „e“.

Mit erhöhter Energieeffizienz lassen sich vielerorts Kosten Sparen © Christian Maurer - Fotolia

Im Rahmen des e5-Landesprogramms werden heuer insgesamt 14 Kärntner Gemeinden für ihre aktive Mitgestaltung der Energiewende am kommenden Dienstag in Weißenstein prämiert. Umwelt- und Energie-Landesrätin Sara Schaar zeigt sich ob der großen Anzahl der ausgezeichneten e5-Gemeinden höchst erfreut und streicht deren Vorbildfunktion hervor: „Die unzähligen Vorzeige-Projekte zeigen, welche Innovationskraft in den Kärntner e5-Gemeinden steckt, um den Energieverbrauch nachhaltig zu senken und auf regionale erneuerbare Energien zu setzen. Der Beitrag, der dadurch zum Schutz des Klimas und für die Energiewende geleistet wird, ist unbezahlbar.“