Notstrom aktiviert"Blackout" in Kärnten: Landesregierung wurde evakuiert

Der Krisenstab plant die weiteren Schritte © Helmuth Weichselbraun/Kleine Zeitung

Am Mittwoch um 13.30 Uhr wurde es finster im Regierungsgebäude am Arnulfplatz in Klagenfurt. Gleichzeitig wurde der Hausalarm ausgelöst. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Eine Notstromversorgung wurde aktiviert. Das Szenario ist Teil der Katastrophenschutzübung "Combined Success 2018", die von Dienstag bis Donnerstag in Kärnten abgehalten wird. Übungsannahme ist ein so genannter "Blackout": Es ist Februar, in Kärnten herrscht große Kälte, hinzu kommen starke Schneefälle. Die Situation spannt sich immer mehr an und plötzlich fällt der Strom aus - europaweit und längerfristig.

