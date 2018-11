Von Freitag bis Sonntag findet in Klagenfurt wieder Österreichs einzige Familienmesse statt. Autofahrer müssen in dieser Zeit bei den Stadtzufahrten und rund ums Messegelände mit Verzögerungen rechnen, informiert der Öamtc.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund ums Messegelände Klagenfurt ist am Wochenende mit Staus zu rechnen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Rund 30.000 Besucher werden von Freitag bis Sonntag am Klagenfurter Messegelände erwartet. Dort findet nämlich wieder Österreichs einzige Familienmesse statt. Wie der Öamtc informiert, ist in dieser Zeit in der Stadt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und mit Staus zu rechnen. Mehr Zeit einplanen sollten Autofahrer vor allem, wenn sie auf folgenden Straßen unterwegs sind, so der Mobilitätsclub: Rosentaler Straße, Florian-Gröger-Straße, St. Ruprechter Straße und Valentin-Leitgeb-Straße sowie teilweise in der August-Jaksch-Straße und am Viktringer Ring.

Aktuelle Informationen zu Verkehrslage, Staus und Baustellen sind unter www.oeamtc.at/verkehrsservice abrufbar. Zudem bietet der Öamtc auch eine kostenlose App für iOS und Android an (www.oeamtc.at/apps).