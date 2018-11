Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kater Pauli, wieder mit seinem Frauchen vereint. © Privat

Für den vermissten Kater Pauli aus Klagenfurt, der in den letzten Tagen auch mit tatkräftiger Unterstützung der Kleinen Zeitung-Facebookgemeinde gesucht wurde, gibt es ein Happy End! Seit Dienstagnachmittag ist der kleine Stubentiger wieder in seinem Zuhause.

Fast eine Woche lang hatten seine Besitzer nach Pauli gesucht, der eines Tages von seinem morgendlichen Spaziergang einfach nicht mehr zurückgekehrt war. "Wir haben über hundert Zettel in der Nachbarschaft ausgehängt, auf Radio Kärnten und über die Facebook-Seite der Kleinen Zeitung eine Vermisstenmeldung ausgegeben", erzählt Katzenmama Melanie, die gemeinsam mit ihrem Freund Christian und der Familie täglich sämtliche Wiesen und Wälder in der Umgebung durchstreift und die Hoffnung nie aufgegeben hatte. Dienstagnachmittag kam dann der rettende Anruf: Pauli war (unfreiwillig) in eine Gemeinde am Wörthersee mitgereist.

Am Dienstag wurde er seinen glücklichen Katzeneltern wieder übergeben. "Wir sind total erleichtert", freut sich Melanie. "Unser Kater ist uns sehr ans Herz gewachsen." Einen großen Wunsch hat die 29-jährige Klagenfurterin: "Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen hilfsbereiten Menschen bedanken, die entweder unser Posting geteilt oder sich auf irgendeine andere Weise an der Suche beteiligt haben!"