Mindestens einmal im Jahr fährt Schwester Maria von den Ursulinen mit dem Zug. Sie besucht ihre Schwester und ehemalige Schülerinnen in Linz.

In der 1. Klasse ging es nach Linz © Bauer

An ihre allererste Reise mit dem Zug kann sich Schwester Maria von den Klagenfurter Ursulinen noch genau erinnern. Ihr ältester Bruder hatte damals ein eigenes Fischwasser in einem Nebenarm der Donau. Im Zug vom damaligen Wohnort Linz in die kleine Ortschaft Pulgarn war die ganze Familie mit dabei. Schwester Maria besuchte damals die erste Klasse der Volksschule.

