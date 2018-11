Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Debelak/Bundesheer

Nach den dramatischen Unwetterschäden in Kärntens Wäldern ist die Situation angespannt. Die Stimmung in der Branche ist es auch – spätestens seit Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler die Holzindustrie öffentlich warnte, „nicht in die Brieftasche der Waldbesitzer zu greifen“. Die große Angst vor dem Preisverfall geht bei den Waldbauern um.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.