© KLZ/Eder

Am Samstag in den frühen Abendstunden lenkte eine 57-jährige Frau aus der Gemeinde Krumpendorf ihren Pkw auf der Loiblpass Straße (B91) von Kirschentheuer kommend in Richtung Klagenfurt. Vor der Draubrücke nahm sie die falsche Auffahrt der vierspurigen und durch eine Leitschiene geteilten Bundesstraße. Sie lenkte ihren Wagen auf der zweispurigen Gegenfahrbahn in Richtung Klagenfurt.