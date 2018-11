Facebook

Das Fahrzeug kam auf einer Böschung zum Stehen © FF Töschling

Montagabend ist es auf der Wörthersee-Rast im Gemeindegebiet von Techelsberg zu einem Unfall ohne Lenker gekommen. Ein 32-jähriger Ungar stellte seinen Lkw samt Anhänger am Parkplatz ab. Anschließend ging er in den Shop, um dort einzukaufen. Der Lenker vergaß, bei seinem Fahrzeug die Handbremse anzuziehen. Der Lkw und der Anhänger begannen kurz darauf zu rollen und fuhren entlang des Parkplatzes. Anschließend rollte das Fahrzeuggespann über eine Böschung in Richtung Raststätte.