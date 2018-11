Der Samstag und Sonntag sollen laut Meteorologen in Kärnten weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Vorsicht ist wegen drohender Hangrutschungen trotzdem geboten. Kärnten Netz arbeitet an Herstellung der Stromversorgung.

Hunderte Mitarbeiter der Kärnten Netz GmbH. stehen im Einsatz, um alle Haushalte wieder mit Strom zu versorgen © Kelag

Auch wenn die Aufräumarbeiten nach der Unwetter-Katastrophe in Kärnten und Osttirol andauern: Jetzt gibt es einen kleinen Lichtblick am Himmel. Denn mit dem Regen dürfte es vorerst endlich vorbei sein. Laut Markus Hohenwarter von der ZAMG-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt-Annabichl soll es ab Samstagfrüh kärntenweit zu einer Beruhigung der Wetterlage kommen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag rechnen die Meteorologen mit längeren sonnigen Abschnitten. Vorsicht ist in den Gebieten, die besonders von Starkregen betroffen waren, trotzdem geboten. Denn die Böden dort sind völlig aufgeweicht, Mureanabgänge und Hangrutschungen können daher nicht ausgeschlossen werden.