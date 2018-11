Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Wer Bon Jovi in Klagenfurt erleben will, sollte sich beeilen: Rund 25.000 Tickets für das Konzert am 19. Juli 2019 im Klagenfurter Wörthersee Stadion sind bereits verkauft. Für das Konzert im Wiener Ernst Happel-Stadion am 17. Juli sind bereits rund 30.000 Tickets über den Tisch gegangen, dort gibt es allerdings insgesamt 55.000 Karten.