Täter stahlen Medikamente und auch Bargeld © benjaminnolte - stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter gelangten in der Nacht auf Donnerstag - durch Aufzwängen der Eingangstür - in das Innere einer Apotheke im Bezirk Klagenfurt Land und stahlen dort aus einem versperrten Schrank mindestens 150 Schachteln rezeptpflichtiger Medikamente. Außerdem wurde aus der Wechselgeldkassa ein Betrag in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. Danach verließ der Täter die Apotheke durch ein Fenster. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.