Der gestohlene Bus wurde am Donnerstagvormittag wieder gefunden © Thaut Images - Fotolia

In der Nacht auf Donnerstag wurden in einer Garage eines Busunternehmens in Klagenfurt von bisher unbekannten Tätern insgesamt neun Busse aufgebrochen. Ob daraus etwas gestohlen wurde, wird noch erhoben. Einer der Busse wurde unbefugt in Betrieb genommen und vorerst als gestohlen gemeldet. Dieser konnte aber im Laufe des Vormittags wenige Kilometer vom Tatort aufgefunden werden. Der Bus wurde bei der Fahrt leicht beschädigt.