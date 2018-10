Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Oskar Hoeher

Stolz zeigte Vizegouverneur Yong Zhen Lu die neue Beipanjiang-Brücke in seiner Heimatprovinz Guizhou im Süden Chinas. Mit 565 Meter Höhe – zwei Mal der Eiffelturm – ist sie die höchste Brücke der Welt. Symbolhaft lud er so ein, "Handels- und Tourismusbrücken zu bauen. Last uns zuerst Freunde werden und dann Geschäfte machen." 100 Gästen aus China und 400 heimischen Teilnehmern bot dazu das China Business Forum in Pörtschach eine gute Gelegenheit.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.