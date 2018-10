Österreich hat eine neue Poetry Slam-Meisterin: Sarah Anna Fernbach! Im Teamfinale gewann das Wiener Duo "Kirmes Hanoi". Fünf Stunden lang kämpfte die Créme de la Créme der österreichischen Slam-Poeten in Klagenfurt um den Sieg.

Die große Gewinnerin des Abends: Sarah Anna Fernbach © Markus Traussnig

Der Sieger der Österreichischen Poetry Slam-Meisterschaften 2018 steht fest! Es ist Sarah Anna Fernbach! Die 20-jährige Oberösterreicherin aus Pasching überzeugte das Publikum mit ihrem Abgesang auf kitschige Romantik. Fernbach ist im Slam-Business keine Unbekannte: Sie hat heuer im September in Paderborn bereits die deutschsprachige Poetry Slam-Jugendmeisterschaft gewonnen.

Die 26-jährige Agnes Maier (Steiermark), die in ihrem Text die Menstruationstassen hochleben ließ, gewann den zweiten Platz und der 22-jährige Felix Kaschka aus Tirol eroberte mit seinem feinfühligen Text über einen Bäckereibesuch Platz Nummer drei.

Auch das Teamfinale ist geschlagen: "Kirmes Hanoi" setzte sich mit 87,2 Punkten gegen das Konkurrenzteam "Nothing in Common" (84,4 Punkte) durch. Henrik Szanto (30) und Jonas Scheiner (28) sind echte Profis: Sie haben im Vorjahr die Staatsmeisterschaften in Wien organisiert. Die beiden Wiener Poeten (Szanto hat ungarisch-finnische Wurzeln und Scheiner stammt aus Deutschland) bedankten sich nach der Verkündung bei ihren Kollegen, den Zusehern und auch bei ihren Eltern. Gewonnen haben sie die erste Entscheidungsrunde mit einem sozialkritischen Text über Armut und Kinderarbeit. Die zweite Runde entschieden sie dann mit einem humorvollen Text über die Liebe (zu ihrem Bademantel) für sich.

Platz Nummer zwei: Christine Teichmann und Florian Supè. Foto © Markus Traussnig

So sehen Sieger aus: Henrik Szanto und Jonas Scheiner Foto © Markus Traussnig

Um den Sieg im Einzelfinale kämpften:(Innsbruck),(Graz),(Innsbruck),(Wien),(Klagenfurt),(Tirol/Vbg),(Steiermark),(Salzburg) und(Stmk/Ktn).Knapp am Sieg vorbei schrammte im Gruppenfinale übrigens das Team "", bestehend aus der Grazerinund. Die beiden waren für ihren Auftritt in die Rolle eines Mutter-Sohn-Gespanns geschlüpft.Und hier nochmals die glücklichen Sieger vom Teamfinale:undlassen sich von ihren Kollegen auf Händen tragen.

Wer sich ein Bild von dem Finale machen möchte, kann sich in der nachfolgenden Bilderserie einen Eindruck verschaffen.

Ö-Slam: Rückblick aufs Finale