Starkregen wäscht den goldenen Herbst weg. Von Samstag bis Montag könnte es in Teilen Kärntens und Osttirols so viel regnen, wie in einem Monat. Betreiber der Draukraftwerke bereitet sich auf Hochwasser vor.

Vom Kraftwerk Feistritz werden die Kraftwerke an der Drau gesteuert © KLZ/Traussnig

Die gute Nachricht: Am Freitag gibt es in weiten Teilen Kärntens noch „Sommer im Herbst“. Das Wetter wird freundlich, sonnig und mild, sagt Martin Ortner, Meteorologe an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in Klagenfurt. 13 bis 18 Grad sind möglich. Damit bleibt der Oktober sich treu: Bisher ist der Monat um etwa 1,5 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

