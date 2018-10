Wegschmeißen muss nicht sein: Verein "Best of the Rest" gibt Tipps, wie jeder einzelne die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren kann.

"Bei uns wird nichts weggeschmissen", sagt Elke Oberhauser beim Biofest am Neuen Platz © Klz/Weichselbraun

Schon beim Betreten der „Best of the Rest“-Zentrale am Klagenfurter Kardinalplatz steigt einem feiner Zimtduft in die Nase. Elke Oberhauser ist gerade dabei, Trauben und Zwetschken mit Zimt und Ingwer zu einem Chutney zu verarbeiten. Rundherum stapeln sich Kisten mit Äpfeln, Kartoffeln, Karotten und Salat. „Das sind alles Spenden von Geschäften, Gärtnereien oder Privaten“, sagt die Gründerin des Vereins „Best of the Rest“.

