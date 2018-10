Facebook

Fand den Weg aus seiner eigenen Hölle: Der Klagenfurter Karl „Charly“ Nessmann © Fotoguzzi.com

Er war ausgebrannt, arbeitsunfähig, verfiel in Depressionen, die seine Gefühle für seine Familie abtöteten, fand Trost im Alkohol, landete in der Psychiatrie. Die Triade Burnout – Depression – Sucht hatte Karl „Charly“ Nessmann seit 2011 fest im Würgegriff. Er lernte seine „Hölle“ kennen.

Dabei war es doch gar nicht so lange her, dass er ein beliebter Hochschullehrer war, guter Ehemann und Vater, Coach und angesehener PR-Experte. Wie hatte es nur soweit kommen können? Oder, wie er sich anfangs verzweifelt fragte: „Warum ausgerechnet ich?“

