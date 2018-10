Nach Reise in die Dominikanische Republik klagte ein Kärntner den Reiseveranstalter. Er will unter anderem Geld für entgangene Urlaubsfreuden. Die Beschwerde-Liste ist lang: Schimmel, schlechtes Essen, fades Abendprogramm, gestohlenes Handtuch.

Gericht muss über Preisminderung und entgangene Urlaubsfreuden entscheiden © AP/Lenz

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Ein Kärntner hat von seinem Urlaub in der Dominikanischen viel zu erzählen: allerdings nichts Gutes. Er verklagte den Reiseveranstalter aus allen möglichen und unmöglichen Gründen.