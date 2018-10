Kellner soll Frau auf WC in Kärntner Lokal vergewaltigt haben. Prozess musste vertagt werden, weil Dolmetscherin "offensichtlich nicht über ausreichende Kenntnisse" der Sprache verfügt.

Der Prozess musste vertagt werden © KLZ/Weichselbraun

Ein griechischer Staatsbürger, der in Kärnten lebt, hat sich am Freitag am Landesgericht Klagenfurt wegen Vergewaltigung verantworten müssen. Da es Probleme mit der Dolmetscherin gab, musste die Verhandlung bereits nach kurzer Zeit vertagt werden. Ein neuer Prozesstermin stand vorerst noch nicht fest.