Wegen schweren Raubes ist am Donnerstag ein 22-Jähriger Kärntner verurteilt worden. Er soll im August einem Taxilenker mit einem Notfallhammer mehrmals auf den Kopf geschlagen haben. Danach stahl er dessen Brieftasche.

Schon während der Fahrt sei ihm der Fahrgast auf der Rückbank merkwürdig vorgekommen, sagte der Taxifahrer am Donnerstag vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Ute Lambauer: "Er hat mich gefragt, wie viele Fahrten ich heute schon gehabt habe und ob ich einen 500-Euro-Schein wechseln könnte." Nachdem er ihn von Villach nach Klagenfurt gebracht hatte, habe sich das seltsame Verhalten des 22-Jährigen fortgesetzt. Erst lotste er den Taxilenker zu einem Wohnblock wo er einen Freund abholen wollte, danach ließ er sich weiter durch die Stadt fahren - er gab an, dass er sich nicht mehr genau an eine bestimmte Adresse erinnern könne.