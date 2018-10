Facebook

Karl Pfeifenberger (ganz rechts) belastet sich selbst schwer © ©helgebauer

Der ehemalige freiheitliche Finanzreferent des Landes Kärnten, Karl Pfeifenberger, hat sich am Mittwoch bei seinem Untreue-Prozess in Klagenfurt selbst schwer belastet. So gestand er nach Meldungen der Austria Presseagentur mehrmals, eine Scheinrechnung über 96.000 Euro ausgestellt und das Geld kassiert zu haben. Dies sei auf Drängen von Hypo-Chef Wolfgang Kulterer so passiert, erklärte er mehrfach. Schuldig will er trotzdem nicht sein.