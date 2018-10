Alle "Wahllokale" in Kärnten sind bereits geschlossen. Allein in Graz kann man noch an acht Stellen unterschreiben.

Seit 16 Uhr sind die Türen zu © Burtscher

Nach der Arbeit am letzten Tag noch eines der drei Volksbegehren unterschreiben? In Kärnten nicht mehr möglich. Alle "Wahllokale" haben bereits geschlossen. In der Steiermark zeigt sich ein anderes Bild. Alleine in Graz haben noch acht Behörden bis 20 Uhr geöffnet. Im Magistrat Klagenfurt konnte um 16 Uhr die letzte Unterschrift abgegeben werden. "Gesetzlich vorgeschrieben sind zwei lange Tage bis 20 Uhr. Diese hat es bei uns schon in der Vorwoche Montag und Dienstag gegeben", heißt es von der Stadtpresse. Online via Bürgerkarte können alle drei Volksbegehren bis 20 Uhr unterzeichnet werden. Österreichweit haben noch rund 200 Behörden geöffnet.