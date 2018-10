Facebook

Die Diebe stahlen die teuren Parkettbodendiehlen © Johanna Birnbaum

Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Pörtschach. Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 2. auf 3. Oktober in den Rohbau eines Mehrparteienhauses eingedrungen und stahlen insgesamt 115 Quadratmeter hochwertige Parkettbodendiehlen. Eine Bodenlegerfirma erleidet einen Schaden von mehreren tausend Euro.