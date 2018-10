18 junge Handelsmitarbeiter werden am 10. Oktober in Salzburg beim Junior Sales Champion Österreich antreten. Unter ihnen sind zwei Kärntner Verkaufstalente.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Junge Vollprofis: Sabrina Glanzer-Unterscheider und Karam Osmanjan © WKO/Just

Die besten jungen Verkaufstalente aus ganz Österreich stellen im Rahmen des Bundes-Berufswettbewerbs "Junior Sales Champion" ihr Können unter Beweis. Bereits zum 16. Mal geht es um Fachwissen, Argumentationstechnik und professionelles Auftreten der Top-Nachwuchs-Verkäufer im Einzelhandel.

Für Kärnten dabei ist die Siegerin der Bundesländerausgabe Sabrina Glanzer-Unterscheider vom Lehrbetrieb "Das Futterhaus" in Spittal sowie der Zweitplatzierte Karam Osmanjan vom Lehrbetrieb Hofer KG in Klagenfurt. "Das Leistungsniveau unserer Teilnehmer ist sehr hoch und sie sind topmotiviert. Ich drücke ihnen die Daumen und bin schon jetzt stolz auf sie", freut sich Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.