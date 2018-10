In drei Stunden zerbrechen Raum und Welt: Shakespeares "König Lear" in der Inszenierung von Stephanie Mohr am Stadttheater Klagenfurt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stadttheater Klagenfurt/Karlheinz Fessl

Es ist angerichtet. Auf einer Raum beherrschenden schrägen Festtafel hockt der Narr und singt "Der Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei". In der locker-verkrampften Atmosphäre eines Sektempfangs hat der alte König Lear eine gute und eine schlechte Idee: Er will sein Reich zu Lebzeiten auf die drei Töchter aufteilen, um späteren Streit zu vermeiden, presst dafür aber jeder eine Liebeserklärung ab. Als seine Lieblingstochter Cordelia diese verweigert, verstößt er sie jähzornig und handelt mit den beiden anderen aus, wie lange er jeweils mitsamt seinen Rittern bei ihnen wohnen will. Auch heute kein erstrebenswertes Modell, bei Shakespeare führt es zudem zu schrecklichem Hass und grauslichen Gemetzel.