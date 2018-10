Facebook

Der Live-Chat ist für Betroffene, Freunde, Familien und Bezugspersonen immer mittwochs von 20 bis 22.30 Uhr geöffnet © Kleine Zeitung/Scheriau

20 Menschen sind heuer in Kärnten schon an Drogen gestorben. Um Betroffenen zu helfen, gibt es ab sofort eine neue Online-Beratung. Der gemeinnützige Verein OIKOS in Klagenfurt bietet anonymen und kostenlosen einen Live-Chat für Hilfesuchende an. Nach dem Vorbild von „Rat auf Draht“ kann man nun neben der bisherigen Telefonberatung unter der Nummer 0463/592 527 und der Online-Beratung (www.oikos-klagenfurt.at) nun eine anonyme und kostenlose Live-Chat-Beratung ins Leben gerufen. Der Chat auf www.oikos-klagenfurt.at ist jeden Mittwoch von 20 bis 22.30 geöffnet. Zielgruppe sind Betroffene, Freunde, Eltern und Bezugspersonen.