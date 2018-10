Badminton-Staatsmeisterin Jenny Ertl (23) aus Klagenfurt nach Unfall in Tschechien schwer verletzt, ebenso eine Spielerkollegin. Ein 24-Jähriger, der auch im Auto saß, kam dabei ums Leben.

Badminton-Talent aus Klagenfurt: Jenny Ertl © Klz/Weichselbraun

Vergangenen Freitag, kurz nach 17.30 Uhr, in der Nähe von Brünn in Tschechien: Die Klagenfurter Badminton-Staatsmeisterin Jenny Ertl (23), Spielerkollegin Antonia Meinke (21) aus Niederösterreich und ihr Doppelpartner, der malaiische Ex-Nationalspieler Tan Chee Tean (24), befanden sich mit dem Auto auf dem Heimweg von den „Czech Badminton Open“. Doch in Pohorelice kam es zu einem schrecklichen Verkehrsunfall.

