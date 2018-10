Der 23-jährige Rosentaler starb laut Obduktion an an einem Mix aus morphin- und opiathältigen Substanzen.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Ein 23-jähriger Rosentaler ist der 20. Drogentote in diesem Jahr in Kärnten. Die gerichtsmedizinsiche Obduktion der Leiche brachte Montagmittag die endgültige Klarheit. "Nach einem ersten Bericht des Gerichtsmediziners ist der Mann an opiat- und morphinhältigen Substanzen gestorben", bestätigt Karl Schnitzer, Leiter der Suchtgiftgruppe im Landeskriminalamt. Laut Ermittlern sei es wahrscheinlich, dass Heroin im Spiel war.