Polizeieinsatz in der Nacht auf Samstag in einem Gasthaus im Stadtteil St. Peter. Ein 29-jähriger betrunkener Feldkirchner ging mit einem Barhocker auf seine Schwester (34) los. Deren betrunkener Ehemann schlug daraufhin den Schwager zu Boden.

Die beiden Verletzten wurden ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © Weichselbraun

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurden am Freitag kurz vor Mitternacht ein 29-jähriger Feldkirchner und seine Schwester (34) von der Rettung ins Unfallkrankenhaus eingeliefert. Beide waren zuvor in einem Gasthaus im Stadtteil St. Peter in Streit geraten.

Laut Polizei sei der 29-jährige Betrunkene mit einem Barhocker auf die Schwester losgegangen. Deren Ehemann, ebenfalls alkoholisiert, ließ daraufhin die Fäuste sprechen und schlug seinen Schwager nieder. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.