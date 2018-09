Nach fast drei Jahren in Ferlach sollen afghanische Familien abgeschoben werden. In eine Heimat, die für sie längst keine mehr ist. Gemeinde kämpft um den Verbleib der Familien.

Die Flüchtlingsfamilien mit Pfarrer Ulrich Kogler und Monika Pegam von Otelo © Markus Traussnig

Medizin wird in der Alten Apotheke am Ferlacher Hauptplatz keine mehr verkauft. Etwas Heilendes und Tröstendes haben die dicken Mauern dennoch, seit sich dort 2014 das offene Kreativ- und Technologielabor „Otelo“ eingerichtet hat. Ein Ort, an dem Menschen miteinander kochen, nähen, lachen und voneinander lernen – egal welche Religion oder Herkunft sie haben. Für acht Familien, die vor fast drei Jahren mit kleinen Kindern teilweise zu Fuß aus Afghanistan geflohen und nach elf Tagen in Ferlach gestrandet sind, wurde das Otelo ihr sicherer Hafen.

