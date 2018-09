Facebook

Ernest Hoetzl © Walter Fritz

Sie sind jetzt das dritte Jahr Chef von Musikverein und Jeunesse. Hat sich diese Doppelfunktion bewährt?

ERNEST HOETZL: Ja, es ist eine tolle Sache. Der Musikverein – 190 Jahre alt und der Tradition verpflichtet – hat Grenzen, inwieweit ich Innovatives machen kann. Mein Publikum will und hat auch ein Recht darauf, zum Beispiel Brahms-Sinfonien zu hören. Aber mir ist es auch ein Anliegen, schräge und alternative Dinge zu kreieren. Das kann ich mit der Jeunesse machen und so Leute, die vielleicht noch nicht so ein Nahverhältnis zur Hochkultur haben, einmal ins Konzert locken.

Das heißt, das Publikum ist eigentlich sehr unterschiedlich?

Völlig. Jeunesse impliziert ja auch „jung“, also junge Musiker und junges Publikum. Wenn meine Kollegen im Musikverein sagen, dass unser Publikum überaltert ist, dann antwortete ich immer: Jedes Ding hat seine Zeit. Es geht ja auch ein Teenager nicht in ein Haubenlokal, sondern zu McDonalds. Er muss aber in jungen Jahren lernen, dass so ein Konzert etwas Cooles sein kann – und das ist die Aufgabe der Jeunesse.

Zur Person Ernest Hoetzl. Geb. 1959 in Bruck an der Mur. Studierte Dirigieren und Musikwissenschaften in Graz. Seit 2000 Dozent für Musikgeschichte an der Grazer Musikhochschule. Leitet den Musikverein für Kärnten und die Kärntner Jeunesse

Lebt in Maria Saal

So wie am 23. September der Auftakt mit „Klassik meets Volksmusik“?

Ja, mit dem Projekt habe ich eine tierische Freude. Die Klassik wäre ohne Volksmusik nicht denkbar, denn der Leopold Mozart hat in seiner „Bauernhochzeit“ auch die Volksmusikinstrumente seiner Zeit, Drehleier und Dudelsack, mit dabei. Und Günther Antesberger hat eine Suite geschrieben für Alt-steirer-Trio, also Harmonika, Hackbrett und Bass und dazu kommt das Orchester mit den 40 jungen Musikern vom Euro Symphony SFK. Es werden viele Volksmusikfans kommen und vielleicht schauen die dann ja auch einmal im Musikverein vorbei. Das ist meine Philosophie.

Und geht das Konzept auf?

Ja, insofern, als die Konzerte im Musikverein immer ausverkauft sind.

Was machen Sie richtig?

Ich bin ein Hedonist und mache nur etwas, das Spaß und Freude bereitet. Und diese Freude springt doch auch auf die Menschen über. Außerdem moderiere ich jedes Konzert, das mögen die Leute. Und man darf das Publikum auch nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Ich setze zum Beispiel beim Eröffnungskonzert des Musikvereins am 12. Oktober zum berühmten dritten Klavierkonzert von Rachmaninow ein sinfonisches Werk, das nicht so bekannt ist, nämlich die 5. Sinfonie von Prokofjew. Das heißt, die Leute haben Vertrautes, aber auch Neues und dadurch bleiben sie auch interessiert.

Zum Saisonauftakt Saisoneröffnung mit „Klassik meets Volksmusik“ 23. September, Schloss Krastowitz. Nur mehr Karten für den Termin um 20 Uhr (ab 17 Uhr an der Abendkassa).

Wie fühlt sich der Musikverein von der Politik behandelt?

Da dürfen wir nicht klagen, man hat uns immer mit Respekt behandelt. Erstmals hat mit Landeshauptmann Peter Kaiser ein Kulturreferent auch ein Musikverein-Abo. Aber man muss auch sagen: Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Förderungen für uns sehr gering (Anm.: Vom Land gibt es 85.000 Euro). Ich bin auch der einzige Intendant, der ehrenamtlich arbeitet. Mein Kollege in Graz ist hauptberuflich Musikverein-Chef. Ich habe das Glück, dass ich das mit der Universität gut kombinieren kann, aber ich organisiere 19 Veranstaltungen, das ist nicht wenig.

Auf welche freuen Sie sich besonders?

Ich habe im nächsten Jahr einen runden Geburtstag und da hat mich der Musikverein Wien eingeladen, mit Markus Schirmer ein Konzert zu spielen. Und das mache ich natürlich am 31. Jänner auch in Klagenfurt. Und im März kommt der Geiger Shlomo Mintz mit seiner Stradivari, das wird auch toll.

Und bei der Jeunesse?

Da mache ich am 1. April Mozart und Billard mit den Geschwistern Ouschan, die von uns ihren ersten Künstlervertrag erhalten haben. Mozart war ja selbst ein passionierter Billard-Spieler und sein Partner war jener Klarinettist, für den er das Klarinettenkonzert geschrieben hat, das auch auf dem Programm stehen wird. Ich war gerade in Südamerika und dort wird in allen Billardlokalen Tango gespielt. Deshalb wird es also auch bei uns Tango geben und dazu werden die Ouschans Billard spielen. Der Albin Ouschan wird wohl das erste Mal in seinem Leben auf den Einsatz eines Dirigenten anstoßen.

Die Jeunesse macht tolle Kinderkonzerte. Laufen die gut?

Das ist ein kleiner Wermutstropfen. In Wien gibt es sogar Wartelisten, bei uns sind sie manchmal nur halb voll. Ich weiß nicht, warum das in Kärnten so schwierig ist. Leider machen auch die Schulen wenig. Aber genau da müssen wir ansetzen, sonst haben wir in 20 Jahren keine Hochkultur mehr.

Sie haben gesagt, der Musikverein ist 190 Jahre alt. Werden Sie das 200-Jahr-Jubiläum noch als künstlerischer Leiter feiern?

Da 70 Jahre beim Musikverein die Altersgrenze ist: Ja, ich denke, das wird sich gerade noch ausgehen.

