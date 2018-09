Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese riesige Karotte erntete Gertrud Erneitz © Privat

Besonderes Gärtnerglück ist heuer Gertrud Erneitz beschert. Die Techelsbergerin staunte nicht schlecht, als sie diese Woche in ihren Privatgarten eine riesige Karotte aus der Erde zog. Auch ihre Tochter Rosalinde Knaus war überrascht, als man daraufhin das Gemüse abwog: Die Karotte hat ein Gewicht von mehr als einen Kilogramm. Die Karotte ist so groß, dass sie gar nicht ganz in die Schale der Küchenwaage passt.