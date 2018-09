Ein 58-jähriger Klagenfurter gab zu, vergangene Woche den Brand in der Johanneskirche am Lendkanal gelegt zu haben. Das Altarkreuz wurde in der Nähe der Kirche gefunden.

Bei der Johanneskirche war es zu einem schweren Brand gekommen. Jetzt wurde der Tatverdächtige festgenommen © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Der Brand am 15. September in der evangelischen Johanneskirche am Lendkanal in Klagenfurt dürfte geklärt sein. Die Beamten der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten konnten in Zusammenarbeit mit Spurensicherungsbeamten des Operativen Kriminaldienstes Klagenfurt den mutmaßlichen Brandstifter ausforschen. Es handelt sich um einen 58-jährigen Klagenfurter. Er gestand, gegen 12.30 Uhr in der Kirche den Brand verursacht zu haben, indem er eine offene Flamme einbrachte.