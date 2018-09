Facebook

Gold für die Kärntner Bernhard Rasser, Siegfried Opetnik, Thomas Körbler und Thomas Wriesnig (von links) © Arno Pusca/Bundesheer

Das Klagenfurter Stabsbataillon konnte bei den Heeresmeisterschaften im Orientierungslauf den Mannschaftstitel holen. 110 Wettkämpfer haben sich von Dienstag bis Donnerstag in den Läufen im Oberkärntner Raum gemessen. Die Einzelbewerber absolvierten zwei Läufe. Für die Mannschaftswertung mussten vier Wettkämpfer einen Lauf bestreiten und gemeinsam ins Ziel einlaufen. Jeder der Sportler hatte sich zuvor in seinem Bundesland für die Teilnahme qualifiziert. Viermal Edelmetall gab es schließlich für die Kärntner: einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze.

Die erfolgreichen Mannschaften bei der Siegerehrung Foto © Arno Pusca/Bundesheer

Den Heeresmeistertitel im Mannschaftsbewerb erkämpfte sich die Mannschaft „Kärnten 3“ mit Offiziersstellvertreter Thomas Wriesnig, Offiziersstellvertreter Siegfried Opetnik, Oberstabswachtmeister Bernhard Rasser und Oberstabswachtmeister Thomas Körbler, alle vom Klagenfurter Stabsbataillon 7 aus der Windisch-Kaserne. In den Einzelwettkämpfen holte holte sich Stabswachtmeister Christof Wastl vom Jägerbataillon 26 in der Türk-Kaserne in Spittal/Drau den Vize-Heeresmeistertitel. In der Seniorenklasse ging Silber an Oberstabswachtmeister Thomas Körbler vom Stabsbataillon 7 in der Windisch-Kaserne in Klagenfurt. Rang 3 belegte Oberstabswachtmeister Martin Friedl vom Führungsunterstützungsbataillon 1 aus der Villacher Lutschounig-Kaserne.