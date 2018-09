Sabine Battistata ist Obfrau der Aktion Demenz Moosburg. Sie hat für diesen Samstag den Kärntner Demenzmarsch organisiert und hilft in ihrer "Werkstatt des Alterns" Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabine Battistata lädt in ihre Werkstatt des Alterns © Weichselbraun

Ihre Sprache ist „dementisch“ und sie will sie weitergeben. Immer mehr Menschen sollen als „Dementische“ Verständnis für Demenzkranke entwickeln und ihre Umwelt sensibilisieren, um eine Kultur des Miteinander zu ermöglichen. Den Begriff geprägt hat Sabine Battistata, Pädagogin, Klinische Gesundheits- und Gerontopsychologin in ihrer „Werkstatt des Alterns“ in Moosburg, in der sie Menschen in schwierigen Lebenssituationen des Alters berät und unterstützt, wie es früher in einer Werkstatt üblich war, wo man sich ausgetauscht, vieles repariert und Neues entwickelt hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.