Noch einmal zeigt sich der Sommer von seiner besten Seite: 28 Grad am Freitag. In der Nacht auf Samstag bläst eine Kaltfront den Sommer aber weg: Schnee in den Hohen Tauern bis 2500 Meter möglich.

Die Wassertemperatur im Längsee beträgt noch 21 Grad! © Gert Köstinger

Eigentlich ist es viel zu warm: 28 Grad werden am Freitag in Kärnten und Osttirol erwartet. Einer der letzten hochsommerlichen Badetage also. Das Strandbad Klagenfurt hat zum Beispiel noch bis zum 30. September geöffnet. Auch der Längsee hat noch 21 Grad: Dort kann man bereits bei freiem Eintritt baden! In der Nacht auf Samstag zieht jedoch eine Kaltfront durch, die mit dem Sommer kurzen Prozess macht.

