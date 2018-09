In Zusammenarbeit mit der Uni-Klinik Wien soll ein onkologisches Spezialzentrum in Klagenfurt bis 2024 entstehen.

© Markus Traussnig

Die Kabeg, der Krankenhaus-Betreiber des Landes, feiert heuer ihr 25jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie vor einem Vierteljahrhundert, um den Einfluss der Politik ins Tagesgeschäft möglichst hintanzuhalten. In Zeiten des Spardruckes hat man auf Jubiläums-Feierlichkeiten verzichtet und an deren Stelle eine Broschüre vorgelegt, die die wechselhafte Geschichte der Kabeg dokumentiert. Wie Vorstandschef Arnold Gabriel bei der Präsentation am Mittwoch betonte, versuche man mit den fünf Krankenhäusern des Landes stets auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand zu bleiben.

