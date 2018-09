Facebook

"Wir haben bereits intensive Eiszeiten, da wir weiter an der Technik feilen. Im letzten Jahr haben wir versucht, dass die Position tiefer wird, das hat super geklappt“, verrät Tom Herzog, Ehemann und Trainer von Eisschnelllauf-Queen Vanessa. „Jetzt arbeiten wir an der Entlastungsphase, dass wir eine höhere Frequenz bekommen, was ein Risiko ist, aber so wollen wir noch ein paar Zehntel herausholen. So eine Bewegung musst du laut Faustregel tausend Mal wiederholen.“

