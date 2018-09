Facebook

Eröffnete mit "Bologna": Marco Michael Wanda © Markus Traussnig

Dunkle Wolken, Regentropfen. Aber bis zu 8000 begeisterte Fans sind dennoch auf den Parkplatz vor dem Wörthersee-Stadion in Klagenfurt gekommen. Das Konzert von Wanda hat - wie geplant - Freitagabend um 20 Uhr begonnen. Und zwar gleich mit dem Klassiker "Bologna".



Unter dem Motto "Liebe, kein Hass, Amore!" gaben die fünf Wiener 90 Minuten lang Vollgas und bewiesen, dass Frontmann Marco einfach weiß, wie man sich auf der Bühne verausgabt. Mit rauchig-kratziger Stimme, viel Leidenschaft und fast kindlicher Begeisterung hatte der Sänger die Bühne im Griff, nahm zwischendurch ein Bad in der Menge und ließ sich vom Publikum auf Händen tragen. Dieses brauchte anfangs eine Aufwärmphase (bei dem kurz davor stattgefundenen Wolkenbruch nur allzu verständlich), wurde dann aber nach und nach von den eingängigen und lebensfrohen Melodien von "Lucia" oder "Ich will Schnaps" mitgerissen. Spätestens bei "Ich sterbe" streckten sich die Hände in die Höhe.



Der Tod als sechstes Bandmitglied