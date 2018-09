Facebook

Andreas Kleewein ist Biologe, Hobbyhistoriker und Archivar. Er verfasste schon zahlreiche historische Werke und jetzt das erste Buch über den Pyramidenkogel und seine Türme © KLZ/Markus Traussnig

Schon vor mehr als 100 Jahren genossen Urlauber und Einheimische den Ausblick vom Pyramidenkogel auf halb Kärnten. Eigentlich verwunderlich, dass es bisher kein Buch über diesen schon in den 1960er-Jahren als „schönsten Aussichtspunkt Kärntens“ beworbenen Ort gab. Das dachte sich auch Andreas Kleewein, als er für eine Ausstellung der Gemeinde Keutschach recherchierte. So entstand die Idee zum Buch „Der Pyramidenkogel und seine Türme“, das gestern präsentiert wurde.

„1907 wurde hier eine Aussichtswarte eröffnet“, erzählte Bürgermeister Karl Dovjak aus der Chronik. Ein Hochsitz war es, der die Menschen magisch anzog und in den 1950er-Jahren den damaligen Bürgermeister Simon Strauß dazu veranlasste, den ersten Turm auf dem hunderte Millionen Jahre alten Berg bauen zu lassen. „Je weiter man in den Tiefen der Geschichte gräbt, umso interessanter wird es“, sagte Autor Kleewein. Der Biologe und Hobbyhistoriker entdeckte so manch kuriosen Plan für den Turm – vom Kärntner Eiffelturm über hängende Gärten bis hin zum sich selbst mit Strom versorgenden Energieturm. Auch die heute noch kursierende Idee einer Seilbahn über den Wörthersee ist nicht neu: „Solche Pläne gab es schon in den 1940er-Jahren.“

Im Zeitraffer: Pyramidenkogel feiert Geburtstag 1907 wurde die erste Aussichtswarte am Pyramidenkogel in der Gemeinde Keutschach eröffnet. 1948 folgte der Bau der Straße auf den Pyramidenkogel. 1950 wurde der erste Holzturm eröffnet. 1951 wurde erstmals ein Eintrittspreis von einem Schilling pro Person und 50 Groschen pro Kind verlangt. Pläne rund um den Pyramidenkogel gab es in der Vergangenheit einige. 1953 Planung einer Seilbahn von Pörtschach ausgehend. Daraus wurde nichts. 1957 wurde die TV- und UKW- Radioanlage in Betrieb genommen. 1967 wurde bereits an einem neuen Turm gearbeitet. Dieses Mal aus Beton. Die Arbeit an der Turm-Plattform waren damals eine schweißtreibende Herausforderung. 1968 erfolgten Fertigstellung und Eröffnung des Betonturmes, der bis 2012 an seinem Platz stand. 1979 waren bereits zwei Millionen Besucher auf dem Turm in Keutschach. Im Oktober 2012 war es an der Zeit für einen neuen Turm . . . der alte wurde 2012 gesprengt. Die Sprengung war spektakulär und wurde bis aufs letzte Detail geplant. Alles ging gut - der Turm machte eine Punktlandung. Die Aufräumarbeiten der "Betonwüste" starteten unverzüglich und waren bis auf binnen kürzester Zeit beseitigt. Eine Woche später wurde noch das Fundament gesprengt und zerkleinert, auch die "Betonwurst" wurde bald abtransportiert. Bereits im November wurde mit den Bauarbeiten des neuen Holzturmes gestartet. Das Fundament stand einen Monat nach der Sprengung des alten Turmes. Die Arbeiten gingen zügig voran, hier im Jänner 2013. Gleichenfeier im März 2013! Im Juni wurde noch das Restaurant fertig gestellt, die Feinarbeiten liefen kurz vor der Eröffnung wenige Tage später auf Hochtouren. Auch die Rutsche war bereit. Binnen fünf Jahren sind fast eine halbe Million Besucher über die Rutsche nach unten gelangt - in nur wenigen Sekunden. Eröffnung im Sommer 2013! Von Anfang an strömten Besucher auf den Pyramidenkogel. Nicht mehr wegzudenken aus der Kärntner Landschaft: Der Pyramidenkogel. Vor allem auch nachts ist er unübersehbar, hunderte Spezial-LEDs sorgen für einen bunten Auftritt. Seit Sommer 2015 ist die Miniatur-Ausgabe des Pyramidenkogel-Turmes nun auch in Minimundus zu bewundern.

Im Buch erzählt Kleewein Anekdoten, wie jene von Bundespräsident Adolf Schärf, der auf dem Turm seinen Gehstock verlor: „Bürgermeister Strauß schickte ihm daraufhin einen Stock mit Pyramidenkogel-Aufdruck.“ In den 1940er-Jahren wurde eine Szene des Films „Sonnenschein und Wolkenbruch“ dort gedreht, ehe der Ort in Wörthersee-Filmen als Kulisse für vor allem romantische Szenen diente.

Bürgermeister Karl Dovjak, Autor Andreas Kleewein und Achim Zechner, Leiter des Heyn-Verlags (von links) bei der Buchpräsentation Foto © Markus Traussnig

Zentrales Element des Buchs sind die Entstehungsgeschichten der Türme – vom Holzturm, der bei Wind knarrte, über den Betonturm, den der Statiker selbst wegen Höhenangst nicht betrat, bis hin zum vor fünf Jahren unter der Federführung des damaligen Bürgermeisters Gerhard Oleschko errichteten Holzturm der Architekten Dietmar Kaden und Markus Klaura.

Seither haben sich die Besucherzahlen auf mehr als 300.000 pro Jahr verdreifacht, „Und seit 1952 haben mehr als acht Millionen Menschen den Pyramidenkogel besucht“, sagt Dovjak, der das Buch als Band eins einer Keutschacher Schriftenreihe präsentierte. Diese soll die Leser künftig von den luftigen Höhen des Pyramidenkogels bis in die Tiefen des Keutschacher Sees zum Unesco-Weltkulturerbe „Pfahlbaudorf“ führen.

Das neue Buch Zum Werk. „Der Pyramidenkogel und seine Türme“: Verlag Johannes Heyn erschienen, 167 Seiten, Auflage: 6000 Stück,

erhältlich um 9,90 Euro im Souvenirshop am Pyramidenkogel sowie im Buchhandel. Zum Autor. Andreas Kleewein (37) ist Landesleiter von BirdLife Kärnten, Biologe und Archivar der Gemeinde Velden, wo er auch mit seiner Lebensgefährtin lebt.

